FC Bayern unter Schock : Rummenigge auf Spurensuche fürs Champions-League-Aus

München Wie gehts weiter beim FC Bayner? Nach dem Viertelfinal-Aus des deutschen Rekordmeisters in der Champions League gegen Villarreal suchen Präsident Herbert Hainer und Ex-Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge nach Antworten.

Nein, behauptet Karl-Heinz Rummenigge, an der Mannschaft liegt es bestimmt nicht. Im Kader des FC Bayern stünden doch „18 Spieler, die voraussichtlich an der WM teilnehmen“, argumentiert der frühere Klubchef, und deshalb, betonte er in Bild: „Das Ausscheiden liegt nicht an der Kader-Qualität.“