Sané bricht den Bann für den Rekordmeister : 1:0 – Bayern tun sich schwer gegen Frankfurt

Frankfurt In einem abwechslungsreichen Bundesligaspiel musste der FC Bayern sich lange gedulden, ehe Nationalspieler Leroy Sané Mitte der zweiten Halbzeit das erlösende 1:0 gegen Eintracht Frankfurt schoss. Zuvor verzweifelten die Münchener ein ums andere Mal an Eintracht-Keeper Kevin Trapp.

Joker Leroy Sane hat den schwächelnden Rekordmeister Bayern München im Titelrennen in der Spur gehalten. Mit viel Mühe setzten sich die Münchner beim Angstgegner Eintracht Frankfurt mit 1:0 (0:0) durch – offenbarten trotz des Erfolges vor dem Start in die entscheidenden Wochen aber erneut ungewohnte Schwächen.

Wie im Hinspiel, das die Bayern verloren hatten (1:2), tat sich das Starensemble um Weltfußballer Robert Lewandowski erneut lange schwer gegen Frankfurt. Die Eintracht kassierte dagegen die dritte Pleite in Folge und verliert allmählich den Anschluss an die Europacup-Plätze.

Krieg in der Ukraine : Lewandowski trägt Bayern-Kapitänsbinde in Ukraine-Farben

Auch in Frankfurt richteten sich die Blicke auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Eine Gedenkminute wurde eingelegt, zudem spielte Lewandowski, der mit Polens Nationalteam in den WM-Play-offs nicht gegen Russland antreten will, mit einer zusätzlichen Ukraine-Kapitänsbinde.