Freiburg legt Einspruch ein : Bayern München muss um Punkte zittern

Update Freiburg Der SC Freiburg hat am frühen Montagabend fristgerecht legt nach der Wechselpanne der Bayern Einspruch ein – damit droht dem Tabellenführer der Verlust von drei Punkten. Wird die Meisterschaft doch nochmal etwas spannend?

Freiburg zieht vors Sportgericht, der kuriose Wechselfehler hat ein Nachspiel – und die Meisterschaft könnte doch nochmal etwas an Spannung gewinnen: Bayern München droht nach seiner peinlichen Panne der Abzug von drei Punkten. Die Breisgauer legten am Montag kurz vor Fristende Einspruch gegen die Wertung der Partie ein, nun muss das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über mögliche Folgen entscheiden.

Der SC Freiburg betonte, sich in einem „unverschuldeten Dilemma" zu befinden. Die Situation zwinge den Klub „in eine aktive Rolle", an der er kein Interesse habe. Ein Motiv für den Einspruch sei es, für die Zukunft „Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen" zu schaffen. Zudem gehe es um die „Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für den Verein in wirtschaftlicher als auch sportlicher Hinsicht."