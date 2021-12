„Sowas nennt man Bierdusche“ : Schauspieler Lau bestreitet Spuckattacke gegen Bayern-Mitarbeiter

Dortmund Schauspieler Frederick Lau soll beim Bundesliga-Topspiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern einen Münchner Analysten angespuckt haben. Einen entsprechenden Medienbericht wies der Schauspielers zurück. Der 32 Jahre alte BVB-Fan spricht von „Bierdusche“.

Schauspieler Frederick Lau hat eine Spuck-Attacke gegen Mitarbeiter des FC Bayern München nach der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund bestritten. Einen entsprechenden Bericht wies der 32 Jahre alte BVB-Fan am späten Montagabend zurück. „Also bei so einem Top-Spiel geht es ja manchmal drunter und drüber. Aber gespuckt habe ich nicht“, sagte Lau, der Vereinsmitglied von Borussia Dortmund ist, in einer Instagram-Story. „Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist. Aber gespuckt habe ich nicht.“