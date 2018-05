Franck Ribery verkündet Vertragsverlängerung beim FC Bayern München

München Franck Ribery bleibt den FC Bayern München offenbar erhalten. Mit einem Foto auf Instagram bestätigte der 35-Jährige die Verlängerung seines Vertrags beim Rekordmeister bis 2019. Kurz darauf löschte er den Post wieder.

Im auch nach elf Jahren in München noch stark französisch geprägten Deutsch des Spaßvogels klingt Riberys Videobotschaft an die Fans so: "Isch 'abe gemacht ein Jahr mehr!" Der dienstälteste aktuelle Bayern-Profi nahm ein Vertragsangebot an, dass von seinem Arbeitgeber ausdrücklich nicht als Dankbarkeitsvertrag für jahrelange Verdienste deklariert worden war. "Franck hat in dieser Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League und im DFB-Pokal einmal mehr unter Beweis gestellt, zu welchen herausragenden Leistungen er fähig ist und welch' großartige Qualität in ihm steckt. Zudem ist er einer unser Publikumslieblinge", erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in einer Vereinsmitteilung.