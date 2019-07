Drei Tage vor Supercup : FC Bayern verliert Finale um Audi Cup

München Rekordmeister Bayern München hat das Finale des Audi Cup im Elfmeterschießen verloren und bei dem Einladungsturnier Platz zwei belegt. Um einen wichtigen Spieler müssen sich die Bayern Sorgen machen.

Nach dem überzeugenden 6:1 gegen Fenerbahce Istanbul war das Spiel gegen Tottenham über weite Strecken ein Muster ohne Wert. Trainer Niko Kovac hatte in seiner Startformation Reservisten, drei Spieler aus der zweiten Mannschaft sowie zwei Spieler aus der U19 aufgeboten. Das Stammpersonal der Münchner, die bisher in der Vorbereitung überzeugt hatten, wurde für den Supercup am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) geschont.