FC Bayern bestätigt : Ungeimpfter Kimmich muss erneut in Quarantäne

Ungeimpfter Kimmich muss erneut in Quarantäne

Update München Die Befürchtungen des FC Bayern haben sich bestätigt: Joshua Kimmich, der eine Corona-Imfpung bislang ablehnt, muss erneut in Quarantäne, weil er Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Damit verpasst er gleich zwei wichtige Spiele.

Impfskeptiker Joshua Kimmich vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München muss als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten erneut in Quarantäne. Das bestätigte der Klub wenige Stunden vor dem Bundesligaspiel beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr). Nationalspieler Kimmich fällt damit nicht nur für das Derby beim FCA aus, sondern wird auch das Champions-League-Gruppenspiel bei Dynamo Kiew am Dienstag (18.45 Uhr/beide DAZN) verpassen.