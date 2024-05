„Liebe den Klub“ Beim FC Bayern gehandelter De Zerbi will in Brighton bleiben

Der auch beim FC Bayern München als möglicher neuer Trainer gehandelte Roberto De Zerbi will laut eigener Aussage bei seinem Klub Brighton & Hove Albion bleiben. „Wir werden mit Tony sprechen. Ich würde gerne in Brighton bleiben“, sagte der 44-Jährige dem britischen TV-Sender Sky Sports News am Freitag und kündigte ein Gespräch mit Klub-Chef Tony Bloom an.