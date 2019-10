Torfestival der Bayern : Gnabry und Lewandowski glänzen bei denkwürdigem Sieg gegen Tottenham

London Bayern München hat auch sein zweites Gruppenspiel in der Champions League gewonnen und Tottenham Hotspur in dessen Stadion mit 7:2 (2:1) deklassiert. Serge Gnabry traf gleich viermal.

Was für eine Ansage! Dank Viererpacker Serge Gnabry und Torgarant Robert Lewandowski hat Bayern München den ersten internationalen Härtetest der Saison an einem denkwürdigen Champions-League-Abend mit Glanz und Gloria bestanden. Beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur gewann der deutsche Rekordmeister nach anfänglichen Schwierigkeiten und traumhaften Treffern seiner beiden Torjäger eine teils atemberaubende Europapokal-Schlacht am Ende eindrucksvoll mit 7:2 (2:1). Nach zwei Spieltagen sind die Münchner damit in der Gruppe B mit zwei Siegen der souveräne Tabellenführer - und haben ihre Titelambitionen eindrucksvoll untermauert.

"Ich denke, wir haben eine super Performance abgeliefert", der FC Bayern habe ein "Zeichen" gesetzt, sagte der herausragende Gnabry fast bescheiden bei DAZN. Dass er in der Champions League vier Tore schießen würde, "hätte ich mir nie erträumen lassen", ergänzte er, vier Treffer seien ihm "vielleicht mal in der F-Jugend" gelungen: "Ein schöner Abend für mich." Und nicht nur für ihn.

Lewandowskis kunstvoller Treffer kurz vor der Pause (45.+1) gab einem Spiel, in dem die Münchner zunächst fast unter die Räder zu kommen schienen, die entscheidende Wende. Gnabry legte mit zwei Toren innerhalb von drei Minuten (53./55.) in großartiger Manier nach und sorgte gemeinsam mit Lewandowski (87.) auch für den Endstand (83./88.). Der ehemalige Bundesliga-Profi Heung-Min Son hatte die Spurs in einem temporeichen und nervenaufreibenden Spiel in Führung gebracht (12.). Joshua Kimmich erzielte in der defensiven Schwächephase der Bayern aber nahezu postwendend den Ausgleich (15.). Harry Kane verkürzte per Foulelfmeter (60.).