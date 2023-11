„Absolute Grenze“ Tuchel kritisiert Spieler-Belastung – aber wechselt nicht

Wieder einmal durfte Thomas Müller nicht ran. Diesmal sogar das ganze Spiel lang nicht. Insgesamt 93 Minuten lang schaute der Weltmeister von 2014 von draußen nur zu, als sein FC Bayern am Freitagabend 1:0 (1:0) beim 1. FC Köln gewann. Immer wieder blickte der 34-Jährige beim Warmmachen in Richtung Seitenlinie zu Trainer Thomas Tuchel. Doch der reagierte nicht. Gar nicht. Erstmals in dieser Saison verzichtete ein Bundesliga-Trainer gänzlich auf einen Wechsel. Beim FC Bayern hatte es das schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gegeben. Fast genau 13 Jahre nicht mehr. Louis van Gaal war im Dezember 2010 der bislang letzte Bayern-Coach, der in der Liga nicht ausgewechselt hatte.