Gnabry fit : Thiago fehlt Bayern nach Leisten-OP gegen Gladbach

München Bayern Münchens Trainer Hansi Flick muss für den Rest der Bundesliga-Saison auf Thiago verzichten. Dafür darf Nationalspieler Serge Gnabry wieder auf einen Einsatz hoffen. Er war zuletzt angeschlagen.

Der 29 Jahre alte Thiago unterzog sich kurzfristig einer Leistenoperation. "Er fällt mindestens drei Wochen aus. Er hatte schon länger Probleme. Wir machen jetzt einen Strich und hoffen, dass er schnell wieder gesund ist, vielleicht sogar im Pokalfinale", sagte Flick vor dem Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach. Das Pokalfinale in Berlin gegen Bayer Leverkusen findet am 4. Juli statt.