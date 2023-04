„Fehlverhalten“ in Manchester FC Bayern suspendiert Mane für Hoffenheim-Spiel

Sadio Mane joggte an der Seite von Watschn-Opfer Leroy Sane beim Training am Donnerstagmittag noch entspannt über den Platz - nur wenige Stunden später wurde der Superstar vom FC Bayern vorläufig suspendiert. Der 31-Jährige werde am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hoffenheim „nicht im Kader stehen. Grund ist ein Fehlverhalten Manes nach dem Champions-League-Spiel bei Manchester City“, teilte der Rekordmeister kurz mit. Zusätzlich werde Mane mit einer Geldstrafe belegt.