„WeKickCorona“ : FC Bayern spendet 250.000 Euro an Initiative von Goretzka und Kimmich

Die Bayern-Profis Joshua Kimmich (l) und Leon Goretzka. Foto: AP/Federico Gambarini

München Bayern München hat am Mittwoch einen Scheck in Höhe von 250.000 Euro an die Initiative "WeKickCorona" seiner Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich übergeben. Bislang sammelten die beiden mehr als vier Millionen Euro.

Die Summe erlöste der deutsche Fußball-Rekordmeister aus dem Verkauf seiner Mund-Nase-Masken. Gefertigt wurden die Schutzmasken aus den Schals, die ursprünglich beim Champions-League-Rückspiel im März gegen den FC Chelsea hätten verteilt werden sollen.

Der #FCBayern spendet 250.000 Euro an #WeKickCorona. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Verkauf der Mund-Nasen-Masken des deutschen Rekordmeisters.



"Es ist großartig, was Leon Goretzka und Joshua Kimmich mit 'WeKickCorona' geschaffen haben", sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge. Die Initiative von Goretzka und Kimmich unterstützt karitative Vereine und soziale Einrichtungen, die insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Not geraten sind. Bislang sind mehr als 4,4 Millionen Euro gespendet worden, die beiden Nationalspieler trugen selbst eine Million Euro bei.

(eh/sid)