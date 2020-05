Medienbericht : FC Bayern soll sich mit Sané einig sein

Bayern München ist im Transferpoker um Leroy Sané offenbar ein großer Schritt nach vorne gelungen. Einzig um die Ablösesumme des Nationalspielers von Manchester City soll noch gefeilscht werden.

Mia san Sané? Im schier endlosen Tauziehen um Nationalspieler Leroy Sané ist für Bayern München ein Happy End in Sicht. Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn sollen sich mit dem 24-Jährigen von Manchester City laut Informationen der „Sport Bild“ grundsätzlich auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben.

Damit scheint die Basis für einen Wechsel des Flügelspielers zum deutschen Rekordmeister im Sommer gelegt zu sein. Salihamidzic und Präsident Herbert Hainer sprachen zuletzt von der Verpflichtung eines "internationalen Stars", Sané würde eindeutig in diese Kategorie fallen - für Salihamidzic wäre es bislang der Königstransfer.

Das wäre angesichts der zuvor kolportierten Summen ein Schnäppchen, im vergangenen Sommer war noch von dreistelligen Millionenbeträgen die Rede. Im Transferpoker spielen Salihamidzic und Co. jedenfalls mehrere Faktoren in die Karten. So erfährt der Transfermarkt derzeit einen kapitalen Preissturz, Marktwerte wurden zuletzt drastisch nach unten korrigiert, Sané wird derzeit auf 80 Millionen Euro geschätzt.