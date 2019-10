Kein Gegenangriff der Bayern-Bosse : FC Bayern reagiert gelassen auf Kritik von Funkel

München Hasan Salihamidzic verzichtet nach Friedhelm Funkels Kritik an der Bayern-Defensive auf einen Gegenschlag. Dennoch solle „jeder erst mal vor seiner Tür kehren“.

Funkel äußerte sich am Samstagnachmittag nach dem Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz (1:0) über die momentane Defensiv-Schwäche des Rekordmeisters aus München. „In den vergangenen zwei Jahren stimmt es bei denen defensiv nicht mehr so richtig. Die haben jetzt schon zehn Gegentore bekommen. In der Zeit, als Jupp Trainer war, hat Bayern in der gesamten Saison nur 17 Gegentreffer bekommen“, sagte Funkel. Insgesamt hob der Fortuna-Coach hervor, wie wichtig eine funktionierende Defensive für den sportlichen Erfolg ist. „Also: Du erreichst deine Ziele nur, wenn du eine vernünftige Defensive hast. Darauf kannst du dann dein Offensivspiel aufbauen“, so Funkel. „Das war schon vor 50 Jahren so. Und heute ist es immer noch so.“