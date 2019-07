Kurzer Schreckmoment für Kovac : Polizei muss bei Bayern-Training eingreifen

München Niko Kovac hat nach dem Training des FC Bayern am Dienstagvormittag einen kurzen Schreckmoment erlebt. Ein Mann verschaffte sich unerlaubt Zutritt zum Trainingsgelände und packte dem Trainer am Fuß.

Niko Kovac und der FC Bayern München haben in der Vorbereitung auf das Testspiel gegen Fenerbahçe Istanbul einen seltsamen Zwischenfall erlebt. Nach dem Anschwitzen für den Audi Cup am Dienstagabend musste am Mittag die Polizei wegen eines aufdringlichen Fans zum Trainingsgelände an der Säbener Straße kommen. Der FC Bayern und die Polizei bestätigten einen entsprechenden Vorfall. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.