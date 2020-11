FC Bayern bestätigt : Süle negativ getestet - Zirkzee nächster Corona-Fall

München Ein zweiter Corona-Test bei Bayern-Verteidger Niklas Süle ist negativ ausgefallen. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Dagegen wurde Stürmer Joshua Zirkzee positiv getestet.

Nationalspieler Niklas Süle (25) von Bayern München ist nach seinem positiven Coronatest am Montag bei einer zweiten Kontrolle negativ getestet worden. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mit. Der Verteidiger befinde sich weiter in Quarantäne, sein Zustand sei gut.

Zuvor hatte der „Sportbuzzer“ berichtet, dass bei Süle ein angeblich "falsch positiver" Test vorgelegen habe. Der Abwehrspieler hatte sich am Montag wie vorgeschrieben in häusliche Isolation begeben und damit das Champions-League-Spiel bei Red Bull Salzburg (6:2) am Dienstag verpasst. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) tritt der FC Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an.