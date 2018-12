Umbruch beim Rekordmeister aufgeschoben: Bayern-Vorstandschef Rummenigge verlängert Vertrag bis Ende 2021

München Der Umbruch in der Führungsetage des FC Bayern München ist wie erwartet bis Ende 2021 aufgeschoben. Am Freitag gab der Fußball-Rekordmeister die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge um weitere zwei Jahre bekannt.

"Ich darf mich beim gesamten Aufsichtsrat und insbesondere beim Aufsichtsratsvorsitzenden Uli Hoeneß für das Vertrauen bedanken, das mir nun erneut entgegengebracht wurde. Unsere wichtigste Aufgabe in den kommenden Jahren wird es sein, den FC Bayern so weiter zu entwickeln, dass wir auch in der Zukunft einer der erfolgreichsten europäischen Spitzenklubs bleiben", wurde Rummenigge in einer Mitteilung des FC Bayern zitiert.