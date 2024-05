Auch dank Guardiola Kompany neuer Trainer des FC Bayern

Es sei „eine große Ehre, für diesen Klub tätig sein zu dürfen“, sagte Kompany, der am Mittwochmittag am Flughafen in Oberpfaffenhofen gelandet und zur Unterschrift an die Säbener Straße gefahren war. Als Trainer müsse man „für das stehen, was du als Persönlichkeit bist: Ich liebe es, den Ball zu haben, kreativ zu sein - und wir müssen auch aggressiv sein auf dem Platz und mutig.“