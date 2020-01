Torhüter verlässt Schalke ablösefrei : Nübel wechselt im Sommer zum FC Bayern - kein Schalke-Kapitän mehr

München Der FC Bayern München hat Torhüter Alexander Nübel vom Ligarivalen Schalke 04 verpflichtet. Die Münchner verständigten sich mit dem 23-Jährigen auf einen ab Sommer gültigen Fünfjahresvertrag. Sein Kapitänsamt beim Revierklub muss Nübel abgeben.

Vor dem Abflug nach Katar spielte Sportdirektor Hasan Salihamidzic noch den Unwissenden, doch kurz nach dem Start ins Trainingslager machte es der deutsche Fußball-Rekordmeister offiziell: Torhüter Alexander Nübel wechselt im Sommer ablösefrei vom Ligarivalen Schalke 04 zum FC Bayern und erhält in München einen Fünfjahresvertrag. Darauf habe man sich mit dem 23-Jährigen "in den vergangenen Tagen verständigt", hieß es in der Münchner Mitteilung.