Bayern-Stürmer vor Wechsel: Stielike lockt Wagner nach China

Münche Sandro Wagner hat den Konkurrenzkampf beim FC Bayern offenbar satt. Wie mehrere Medien berichte, soll der Stürmer vor einem Wechsel nach China zu Tianjin Teda stehen. Wagner stand in den ersten beiden Rückrundenspielen nicht im Kader der Bayern.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner steht beim FC Bayern München vor dem Abschied. Nachdem der 31-Jährige am vergangenen Bundesliga-Spieltag zum zweiten Mal nacheinander nicht im Kader des deutschen Meisters stand, liebäugelt er mit einem Wechsel nach China. Laut „tz“ und „Bild“ plant Erstligist Tianjin Teda mit Trainer Uli Stielike eine Verpflichtung von Wagner. Der FC Bayern dürfte dem Stürmer bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen.

In der laufenden Saison stehen bei Wagner wettbewerbsübergreifend zwölf Einsätze zu Buche. Ein Tor gelang dem 31-Jährigen nur im DFB-Pokal gegen Regionalligist SV Rödinghausen. Der Vertrag von Wagner, der in acht Länderspielen fünf Tore erzielte, läuft in München noch bis 2020. Vor einem Jahr war Felix Bastians vom VfL Bochum zu Tianjin Teda gewechselt, mit diesem hatte Wagner bei Hertha BSC zusammengespielt.