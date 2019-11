Kampfansage von Bayern-Boss Hoeneß : „Langeweile kommt noch früh genug“

München Bayern-Boss Uli Hoeneß will die durchwachsenen Auftritte des Rekordmeisters in den zurückliegenden Wochen nicht überbewerten. Der FC Bayern werde schon bald zurück zu alte Stärke finden.

Wir „jammern hier auf hohem Niveau. Wir sind in der Champions League ungeschlagen, in der Meisterschaft dabei. Eines sage ich Ihnen: Die Langeweile in der Bundesliga kommt noch früh genug“, meinte Hoeneß zur „Abendzeitung“ in München.