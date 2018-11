Ärger beim FC Bayern: Hoeneß verbannt Klub-Legende Breitner von der Ehrentribüne

München Bayern-Präsident Uli Hoeneß greift durch. Klub-Legende Paul Breitner darf beim Rekordmeister nicht mehr auf die Ehrentribüne. Grund soll die Kritik des 67-Jährigen an den Bayern-Chefs nach der Wut-Pressekonferenz gewesen sein.

Breitner hatte im Oktober den verbalen Rundumschlag von Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei einer ungewöhnlichen Pressekonferenz scharf kritisiert. „Ich bin nach wie vor deprimiert, weil ich mir nie vorstellen konnte in 48 Jahren, die ich mit oder am Rande des FC Bayern lebe, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt, dass er diese Schwäche zeigt“, sagte Breitner im Bayerischen Rundfunk. „Was den Uli angeht: Ich verstehe vieles nicht, was dort passiert ist.“