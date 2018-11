Präsident des FC Bayern: Uli Hoeneß spricht erstmals offen über Rückzug

Dresden Uli Hoeneß ist noch bis 2019 gewählter Präsident des FC Bayern München. Wann endgültig Schluss sein soll, weiß er aber schon. Das hat der 66-Jährige nun auf einer Veranstaltung in Dresden kundgetan.

Präsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den mittelfristigen Rückzug von seinen Ämtern angekündigt. "Ich mache diesen Job noch zwei, drei Jahre und will meinem Nachfolger eine volle Kasse übergeben. Dann können sie mit dem Geld machen, was sie wollen", sagte Hoeneß einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge beim sächsischen Wirtschaftsdialog saxxess in Dresden.