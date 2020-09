Poker um Bayern-Verteidiger : Hoeneß bezeichnet Alabas Berater als „geldgierigen Piranha“

München Der FC Bayern möchte mit David Alab verlängern. Die Verhandlungen sind jedoch ins Stocken geraten. Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat nun dessen Berater Pini Zahavi scharf kritisiert.

Uli Hoeneß hat im seit Monaten andauernden Transferpoker mit David Alaba den "geldgierigen Piranha" Pini Zahavi scharf kritisiert - und dem Abwehrchef nach dem Triple klar die Grenzen aufgezeigt. "Ich hoffe, dass sein Vater und er am Ende begreifen, dass Bayern das Beste ist und sie sich in die Gehaltsstruktur einordnen. Eines ist klar: Robert Lewandowski und Manuel Neuer sind das Maß aller Dinge. Darüber gibt es nichts", betonte der Ehrenpräsident von Bayern München am Sonntag im Sport1-Doppelpass.