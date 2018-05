FC Bayern München: Uli Hoeneß bereit, eines Tages große Transfersummen zu zahlen

Präsident Uli Hoeneß hat große Transfer-Investitionen von Bayern München für diesen Sommer nochmals ausgeschlossen, mit Blick auf die Zukunft aber in Aussicht gestellt. Karl-Heinz Rummenigge hatte zuvor bereits deutlich konkreter über mögliche Großtransfers gesprochen.

"Das kann eines Tages durchaus passieren", sagte Hoeneß dem Kicker, "aber nicht in diesem Jahr." Dies widerspreche keineswegs der Darstellung von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Rummenigge hatte vor dem verlorenen Pokalfinale in einem Interview erklärt, es gebe für den Fußball-Rekordmeister "kein Limit. Wenn wir einen Spieler haben wollen und der 80, 90 Millionen kostet, dann werden wir irgendwann springen müssen. Ob das dieses oder nächstes Jahr ist, weiß ich nicht." Hoeneß hatte am Rande am Meisterfeier erklärt, dass der FC Bayern sein vorhandenes Personal dazu bringen müsse, "besser zu spielen".