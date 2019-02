Stürmer fehlt gegen Liverpool: FC Bayern scheitert mit Einspruch gegen Sperre für Thomas Müller

München Der FC Bayern München muss im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool ohne Thomas Müller auskommen. Die Uefa hat den Einspruch des FC Bayern gegen die Rotsperre des Stürmer abelehnt.

Müller hatte beim 3:3 im Dezember in Amsterdam Ajax-Profi Nicolas Tagliafico bei einem unbeabsichtigten Tritt am Kopf getroffen. Die Bayern treten am 19. Februar zunächst in Liverpool an. Das entscheidende Rückspiel findet am 13. März in München statt.