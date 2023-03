Tuchel ersetzt Nagelsmann Warum der FC Bayern jetzt fast alles riskiert

Natürlich war da auch ein Champions-League-Aus gegen den FC Villareal in der Vorsaison, das die Bayern seltsam widerstandslos über sich ergehen ließen. Nie ganz auszumerzende Rückschläge, der weitgehende Ausfall tobsuchtsartiger Dominanzgesten auf dem Feld, wie sie sich unter Guardiola in ihrer ausgeprägtesten Form zur Regel wurden und Gegner bereits mit erhobenen Händen das Stadion betreten ließen. Nebengeräusche wie zuletzt eine Maulwurfaffäre, seine unsouveräne Schiedsrichterschelte, die seltsame Trennung von Neuer-Intimus Toni Tapalovic oder seine privaten Verbindungen zum Boulevard werden die Bosse in Nagelsmanns Bilanz eingepreist haben. Auch addiert reicht das freilich nicht aus, um seine Entlassung zu begründen. Über die wahren Hintergründe darf vor allem angesichts der noch vor Tagen erhärteten Treueschwüre von etwa Präsident Herbert Hainer deshalb fantasievoll spekuliert werden. Verfügbar war Thomas Tuchel schließlich schon im Winter. Sogar innerhalb der Länderspielpause wirkt der Zeitpunkt der Trennung nicht so, als hätten die Bayern ihn mit Weitsicht gewählt. Zumal in einer Woche bereits das vorentscheidende Spiel gegen Borussia Dortmund ansteht. Die Bayern scheinen seltsam überrumpelt.