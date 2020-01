Gnabrys Beschwerden, Flicks Sorgen : „Wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung“

Doha Obwohl Robert Lewandowski sich für den Rückrundenstart fit meldet, plagen Bayern München Personalsorgen. Neu-Vorstand Oliver Kahn macht sich im Trainingslager in Katar auch davon ein Bild, Hansi Flick ist alarmiert.

Oliver Kahn war gleich voll bei der Sache - und sah mit eigenen Augen, was Bayern Münchens Trainer Hansi Flick offenkundig seit Tagen umtreibt. "Die Personalsituation ist echt mau", sagte Flick einigen Reportern am Mittwoch nach der Vormittagseinheit in Doha und fügte im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung an: "Mit dem aktuellen Kader sind wir bei dieser Verletzungssituation nicht optimal für die Rückrunde aufgestellt."