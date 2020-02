Bayern-Trainer : Rummenigge stellt Flick Vertragsverlängerung in Aussicht

Rummenigge stellt Flick Vertragsverlängerung in Aussicht

London Bleibt Hansi Flick auch über die aktuelle Saison hinaus Trainer des FC Bayern München? So könnte man zumindest eine Aussage von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem Champions-League-Sieg in London deuten.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Trainer Hansi Flick nach dem beeindruckenden 3:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea eine Weiterbeschäftigung in Aussicht gestellt. Beim obligatorischen Mitternachtsbankett in London überreichte Rummenigge dem 55-Jährigen als nachträgliches Geschenk zum Geburtstag einen Stift. "Damit unterschreibt man beim FC Bayern ja manchmal auch Papiere. Mach es weiter so. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Fußball, den die Mannschaft zelebriert", sagte Rummenigge.