Vier Wochen nach Einigung : Flick unterschreibt Vertrag als Bayern-Trainer

München Hansi Flick ist nun auch ganz offiziell Cheftrainer des FC Bayern München. Fast vier Wochen nach der Einigung auf eine weitere Zusammenarbeit um drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 unterschrieb der 55-Jährige seinen neuen Vertrag.

„Jetzt ist die Tinte trocken!“, verkündete der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag. Flick unterzeichnete demnach in der Vorstandsetage an der Säbener Straße seinen neuen Vertrag als Cheftrainer.