Bayern-Trainer angefressen Tuchel „frustriert, ratlos“ - und bald den Job los?

In jenem Stadion, in dem Klub-Ikone Franz Beckenbauer einst nach dem WM-Triumph lustwandelte, setzte Tuchel nach dem Abpfiff nicht einen Fuß auf den Rasen. Ohne seine hilflose Elf auch nur eines Blickes zu würdigen, stieg er übellaunig und mit hängendem Kopf in die Katakomben hinab - ein Abgang? So weit ist es noch nicht.