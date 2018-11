FC Bayern München: Thomas Müllers Frau Lisa Müller greift Bayern-Trainer Niko Kovac an - und entschuldigt sich

München Die Frau von Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat mit einem Instagram-Post für Wirbel beim Heimspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg gesorgt. Später entschuldigte sie sich dafür.

Lisa Müller postete bei Instagram ein Foto, das Kovac am Spielfeldrand mit ihrem Mann zeigte, bevor dieser in der 71. Spielminute spät eingewechselt wurde. Dazu schrieb sie den Text: „Mehr als 70 Min bis der mal nen Geistesblitz hat.“ Als Kovac in der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt wurde, was er zur Aktion von Lisa Müller sage, antwortete er: „Nichts“ - und lächelte.