Thomas Müller dankt Arjen Robben : „Immer in unseren Herzen - danke für alles“

München Der langjährige Mitspieler Thomas Müller hat sich nach dem Karriereende bei Arjen Robben bedankt und herzliche Worte für den Niederländer gefunden.

Arjen Robben darf sich nach seinem Karriereende über reichlich Lobeshymnen vom FC Bayern München freuen. Der Siegtreffer im Champions-League-Finale 2013 sei „ein Moment für die Ewigkeit von einem Spieler, der immer in unseren Herzen bleiben wird. Danke für alles“, würdigte Thomas Müller am Freitag via Twitter noch einmal das wichtigste Bayern-Tor Robbens und dessen große Karriere. Der 35-Jährige hatte am Donnerstag nach fast zwei Jahrzehnten sein Laufbahnende bekanntgegeben.