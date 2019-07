Erster Sieg auf US-Tour : FC Bayern schlägt Real Madrid im Testspiel

Houston Der FC Bayern hat im zweiten Test auf seiner USA-Reise den ersten Sieg eingefahren. In Houston setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 3:1 gegen Real Madrid durch. Jerome Boateng wird jedoch am Sonntag die Heimreise antreten.

Vor 60.413 Zuschauern in Houston/Texas schoss Corentin Tolisso (15. Minute) die Münchner in Führung, die nach der Pause eingewechselten Robert Lewandowski (67.) und Serge Gnabry (69.) sorgten für den Sieg. Torwart Sven Ulreich sah in der 81. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte, Rodrygo (84.) war einziger Torschütze der Madrilenen.

Der frühere Weltmeister Jerome Boateng, der gegen Madrid über die volle Distanz zum Einsatz kam, tritt am Sonntag aus privaten Gründen vorzeitig die Heimreise an. "Bei Jerome ist es so, dass er aus privaten Gründen nach Hause fliegen wird", sagte Kovac: "Sportlich gesehen bin ich mit ihm sehr zufrieden. Nicht nur das Spiel, welches er heute abgeliefert hat, das war so, wie wir ihn alle kennen. Großes Lob, großes Kompliment. Das hat er aber auch schon im Training angedeutet."