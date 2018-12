"Ich habe mehr bewegt als meine Vorgänger": Bayern-Sportdirektor Salihamidzic wehrt sich gegen Kritiker

München Er gehe in München durch ein „Stahlbad“, sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Dennoch sieht sich der 41-Jährige zu Unrecht kritisiert und zeigt sich in einem Interview selbstbewusst.

Hasan Salihamidzic sieht sich in seiner Rolle als Sportdirektor beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München verkannt und größten Herausforderungen gewachsen. "In meiner bisherigen Arbeit habe ich wahrscheinlich mehr bewegt als meine Vorgänger in ihrer gesamten Amtszeit beim FC Bayern", sagte Salihamidzic der Welt am Sonntag.