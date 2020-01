Schalke-Torhüter vor Wechsel nach München : Das sagt Salihamidzic zu den Nübel-Gerüchten

München Bayern München soll sich bereits mit Schalke-Torwart Alexander Nübel über einen Transfer geeinigt haben. Vor dem Abflug ins Trainingslager äußerte sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu den Gerüchten.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat die als sicher geltende Verpflichtung von Schalke-Torwart Alexander Nübel vor dem Abflug des FC Bayern ins Trainingslager noch nicht bestätigt. „Wir werden, wenn es so weit ist, eine Mitteilung dazu geben“, sagte der Bayern-Sportchef am Samstag in München vor der Abreise des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach Katar. „Im Moment werden wir uns nicht dazu äußern“, ergänzte Salihamidzic zur Personalie Nübel.