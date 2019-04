Niederländer schockt mit ehrlichem Statement : Spielt Robben nie mehr für den FC Bayern?

München Arjen Robben leidet. Seit November ist der Niederländer verletzt und musste schon mehrere Comebackversuche abbrechen. Seine errfolgreiche Zeit beim FC Bayern könnte ohne weiteren Einsatz enden.

Arjen Robben schoss Bayern München in der legendären Nacht von Wembley auf Europas Fußball-Thron, doch jetzt droht dem Niederländer ein Abschied durch die Hintertür. "Ich habe schon meine Bedenken und bin nicht sicher, ob ich in dieser Saison noch einmal für die Bayern auflaufen kann", sagte der Altstar (35) bei Sky Sport News HD. Robbens Vertrag läuft aus, er wird den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer auf jeden Fall verlassen.

Sein 305. und bislang letztes Pflichtspiel (143 Tore/101 Vorlagen) für die Bayern bestritt der Außenstürmer am 27. November in der Champions League gegen Benfica Lissabon, als er zwei Treffer zum 5:1 beisteuerte. In der Bundesliga war der Mann, der im Champions-League-Finale 2013 gegen Borussia Dortmund auf Zuspiel seines kongenialen Flügelpartners Franck Ribery den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte, zuletzt am 24. November gegen Fortuna Düsseldorf (3:3) aktiv.