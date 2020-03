Keine Spielunterbrechung bei Bayerns Sieg : Schmähungen gegen Neuer „gehören mittlerweile dazu“

Gelsenkirchen Im DFB-Pokal-Viertelfinale wurde Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer von Teilen der Schalke-Fans ausgepfiffen und beleidigt - wie eigentlich bei jedem Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Unterbrochen wurde die Partie deshalb aber nicht.

Als die Schalker Fans Manuel Neuer ein weiteres Mal als "Hurensohn" besangen, pfiff Schiedsrichter Tobias Stieler das Spiel ab. Aber nicht, weil der Nationaltorwart beleidigt worden, sondern weil die Nachspielzeit abgelaufen war. Dass er anders als Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp behandelt wurde, störte den Weltmeister von 2014 aber nicht. "So gehört sich das - Unterstützung für die Mannschaften und keine Anfeindungen", beschrieb der Ex-Schalker nach dem Münchner 1:0 (1:0) im DFB-Pokal-Viertelfinale an alter Wirkungsstätte die Atmosphäre auf den Rängen.

An derartige Schmähungen - im selben Wortlaut wie am vergangenen Wochenende gegen Hopp - hat sich Neuer gewöhnt, eine Spielunterbrechung wert sind sie offenbar nicht. "Die gehören mittlerweile irgendwie dazu", meinte sein Teamkollege Leon Goretzka und bescheinigte den Schalker Fans sogar "sehr gutes Feingefühl". Der königsblaue Anhang hatte zwar auf diversen Transparenten Kritik am "dementen" DFB und am eigenen Vorstand geübt, aber auf Hass-Banner gegen Hopp, die möglicherweise zu einem Spielabbruch geführt hätten, verzichtet.