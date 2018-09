FC Bayern München: Rummenigge fordert besseren Schutz für Bayern-Spieler

Zu viele Verletzte : Rummenigge fordert besseren Schutz für Bayern-Spieler

Rafinha wird von den Bayern-Ärzten vom Platz begleitet. Foto: AP/Matthias Schrader

München Schon zwei Bayern-Stars sind in der laufenden Saison bei Zweikämpfen verletzt worden. Vorstandschef Rummenigge ist wütend und nimmt den DFB und die Schiedsrichter in die Pflicht. Der 62-Jährige fordert drastische Strafen.

Karl-Heinz Rummenigge setzt in der Diskussion um Bundesliga-Härte gegen Profis des FC Bayern München darauf, dass die Vier-Spiele-Sperre für Karim Bellarabi abschreckende Wirkung hat. „Ich freue mich nie über Strafen von Spielern, aber in dem Fall könnte es ein Exempel sein, das man statuiert hat, um zu zeigen, dass man bereit ist, durchzugreifen“, sagte der Bayern-Vorstandschef am Dienstag.

Bellarabi akzeptiert Sperre

Bellarabi war vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen seines groben Fouls am Münchner Rafinha gesperrt worden. Zudem muss der 28 Jahre alte Leverkusener eine 10.000-Euro-Geldstrafe bezahlen. Sein Verein akzeptiert diese und kündigte an, keinen Einspruch einzulegen.

Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler konterte die im Zusammenhang mit dem Bellarabi-Foul umstrittenen Aussagen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß mit Ironie. „Uli Hoeneß hat uns mit seinen Aussagen sogar einen Gefallen getan“, sagte Völler der „Bild“. „Dadurch wurden es nur vier statt fünf Spiele.“ Hoeneß hatte das Foul Bellarabis an Rafinha mit den Formulierungen „geisteskrank“ und „vorsätzliche Körperverletzung“ kommentiert.

Foto: DAZN/Screenshot DAZN 12 Bilder Bellarabi sieht für brutales Foul an Bayerns Rafinha rot

Rummenigge fordert nach den drei Verletzungen der Bayern in den ersten zwei Heimspielen der Saison eine klare Reaktion des DFB und der Schiedsrichter. „Was uns allen nicht gefällt, ist ein bisschen die Gangart, wie gegen uns gespielt wird. Das ist etwas, was abgestellt werden muss in der Bundesliga, da sind der DFB und insbesondere die Schiedsrichter gefragt, dass sie ein bisschen die Stürmer und Spieler schützen“, sagte Rummenigge am Dienstag vor dem Abflug des deutschen Meisters zum Champions-League-Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon.

„Das kann nicht so weitergehen, sonst haben wir nach dem 10. Spieltag keine Spieler mehr oder bekommen keine elf Spieler mehr zusammen“, führte der Münchner Vorstandschef aus. Zudem habe man viele Nationalspieler, die demnächst wichtige Spiele in verschiedenen Wettbewerben hätten. Arjen Robben setzt auf Schutz durch die Referees. „Wir haben volles Vertrauen in alle Schiedsrichter, dass wir geschützt werden. Auch in der Bundesliga“, sagte der Niederländer.

Kingsley Coman (gegen Hoffenheim) und Rafinha (gegen Leverkusen) hatten sich nach Fouls verletzt. Corentin Tolisso erlitt seine schwere Knieverletzung nach einem unglücklichen Zweikampf. „Ich bin eigentlich kein Freund von Strafen, aber bei der Strafe von Bellarabi habe ich mir gedacht, dass das eine Strafe ist, bei der ein Spieler wirklich auch bestraft wird“, sagte der 62-jährige Rummenigge.

Möglicherweise rege das in der Bundesliga zu Diskussionen an, ob man sich solche Fouls wirklich gestatten dürfe, sagte Rummenigge. Bellarabi hatte sich Stunden nach dem Spiel über ein soziales Netzwerk entschuldigt.

Einen Grund für das von den Bayern-Verantwortlichen angeführte harte Einsteigen der Gegner sieht Rummenigge auch in der Öffentlichkeit. Dort werde zum Teil nach dem Motto diskutiert, dass jedes Mittel gegen den FC Bayern recht sei, um diesem Probleme zu bereiten. Diese Diskussion sei „völlig unfair“.

Hoeneß hatte über die Szene gesagt: „Das Foul von Bellarabi war natürlich geisteskrank. Das ist vorsätzliche Körperverletzung. So etwas gehört drei Monate gesperrt - und zwar für Dummheit.“

(dpa/old)