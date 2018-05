FC Bayern München: Robert Lewandowski will mal wieder weg

Lewandowski will mal wieder weg

Planmäßige Vereinswechsel sind der rote Faden in Lewandowskis Karriere. Das hat auch mit seinen Beratern zu tun. Cesary Kucharski war der Erste, der sich um die Laufbahn des Fußballers kümmerte. Im Gegensatz zu vielen anderen erkannte er das große Talent, und genau wie alle anderen wusste er, dass im Profisport für den Agenten tüchtig Geld zu verdienen ist. Kucharsky brachte Lewandowski zu Lech Posen, zu Borussia Dortmund und zu den Bayern - stets garniert mit ein paar Interviews, die meist in der polnischen Heimat geführt wurden und in denen kunstfertig die Wechselabsicht des Stürmers offenbart wurde.