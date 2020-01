Reha in München : FC Bayern reist ohne Lewandowski und Coman nach Katar

München Der FC Bayern fliegt ohne Robert Lewandowski und Kingsley Coman ins Trainingslager nach Katar. Beide sollen in München ihre Verletzungen auskurieren.

Der FC Bayern München muss ohne Torjäger Robert Lewandowski und Flügelstürmer Kingsley Coman in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde starten. Beide Fußball-Profis werden wie die verletzten Abwehrspieler Niklas Süle und Javi Martínez am Samstag nicht mit ins Trainingslager nach Katar (4. bis 10. Januar) reisen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.

Lewandowski wird in Absprache mit Trainer Hansi Flick nach seiner Leistenoperation unmittelbar nach dem letzten Hinrundenspiel am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg erst am kommenden Dienstag seine Reha in München aufnehmen. Darüber hatte zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet. Flick wollte auch dem Angreifer einen ausreichenden Urlaub gewähren, wie der Verein mitteilte. Bis zum ersten Rückrundenspiel am 19. Januar in Berlin gegen Hertha BSC soll der mit 19 Treffern beste Hinrundentorschütze wieder einsatzfähig sein.