FC Bayern München: Robert Lewandowski stichelt gegen den BVB

Köln Bayern-Stürmer Robert Lewandowski stichelt gegen seinen Ex-Verein. Der BVB habe zwar den breiteren Kader, die Müncher hätte aber die größere Qualität, sagte der Pole. Besonders von einem Neuzugang ist Lewandowski angetan.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist mit dem Kader des Fußball-Rekordmeisters sehr zufrieden. Titelkonkurrent Borussia Dortmund habe zwar einen großen Kader, "aber es geht am Ende nicht um Quantität, sondern um Qualität", sagte der 31-jährige Pole der Sport Bild: "Wir haben die Spieler mit der größeren Qualität."

Besonders von Zugang Philippe Coutinho (27) zeigte sich Lewandowski angetan: "Sein letzter Pass ist Wahnsinn. Er kann in wichtigen Spielen, gerade in der Champions League, der Schlüssel sein und das besondere Etwas." Der brasilianische Nationalspieler war im Sommer für eine Leihgebühr von 8,5 Millionen Euro vom FC Barcelona an die Isar gewechselt.