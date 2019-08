Angreifer erhöht Druck auf FC Bayern : Lewandowski fordert „noch drei neue Spieler“

München Torjäger Robert Lewandowski lässt mit seinen Forderungen nach Verstärkung für den FC Bayern nicht locker. Selbst eine Verpflichtung von Leroy Sané würde den Angreifer nicht zufriedenstellen.

Stürmer Robert Lewandowski drängt beim Rekordmeister Bayern München weiterhin auf mehrere Neuverpflichtungen „Ich denke, dass wir noch drei neue Spieler brauchen“, sagte der 30 Jahre alte Pole der „Sport Bild“. Schon bei der USA-Reise der Münchner in der Sommerpause und zuletzt nach der 0:2-Niederlage im Supercup gegen Borussia Dortmund hatte Lewandowski weitere Verstärkungen für den deutschen Fußball-Rekordmeister angemahnt.

Auffällig war, dass die Bayern am vergangenen Samstag im Supercup bei Borussia Dortmund (0:2) die Bank mit zahlreichen Nachwuchsspielern besetzt hatte. Für Lewandowski ist dies kein Dauerzustand. "Wenn du eine ganze Saison mit 13, 14 erfahrenen Profis spielen willst, wird es schwer. Wir haben 50, 60 Spiele. Man darf nicht nur daran denken, was in einer Woche ist - es geht um eine Saison, drei, vier, fünf oder sechs Monate" sagte er: "Dafür haben wir zu wenige Spieler. Hoeneß und Rummenigge kennen meine Meinung."