FC Bayern München: Renato Sanches bekommt unter Niko Kovac eine zweite Chance

München Renato Sanches kehrt zum FC Bayern München zurück. Das Mittelfeld-Talent, aktuell an Swansea City ausgeliehen, unternimmt beim deutschen Rekordmeister einen zweiten Versuch.

Sanches ist in dieser Saison zum Premier-League-Club Swansea City ausgeliehen gewesen - dort hatte er allerdings sportlich enttäuscht. Rummenigge glaubt an den 20-jährigen Portugiesen, der am Dienstag nicht in das vorläufige WM-Aufgebot des Europameisters berufen wurde.