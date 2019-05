Hilfe für alten Rivalen : Bayern und Lautern Remis bei „Retterspiel“

Kaiserslautern Der FC Bayern München ist im „Retterspiel“ bei seinem alten Rivalen 1. FC Kaiserslautern überraschend nicht über ein Remis hinausgekommen und hat dem Fußball-Drittligisten damit ein unerwartetes Highlight beschert.

Vor 48.500 Zuschauern auf dem erstmals seit 2015 ausverkauften Betzenberg spielte der deutsche Meister am Montagabend 1:1 (0:1). Trainer Niko Kovac ließ im ersten Spiel nach dem Double Thomas Müller, Mats Hummels und Serge Gnabry von Beginn an spielen, später kamen auch Robert Lewandowski und Franck Ribéry für ein paar Minuten. Hendrick Zuck (9. Minute) hatte den Drittligisten aus der Pfalz in Führung gebracht, Lewandowski (79.) glich noch aus.