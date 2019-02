FC Bayern nach Niederlage selbstkritisch: „Wir müssen den Gegner auch einfach killen“

Leverkusen Nach der überraschenden Niederlage bei Bayer Leverkusen herrschte Ratlosigkeit bei Bayern München: Statt näher an Tabellenführer Borussia Dortmund heranzurücken, wuchs der Rückstand auf sieben Zähler an.

Trainer Niko Kovac prangerte die fehlende Kompaktheit an, Sportdirektor Hasan Salihamidzic monierte die Einstellung der Mannschaft - und auch die Spieler sparten nicht mit Selbstkritik: Nach dem bitteren 1:3 (1:0) von Bayern München bei Bayer Leverkusen herrschte Ratlosigkeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister - und der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund wuchs auf sieben Zähler an.

Für Kovac liegt das Hauptproblem in der Defensivarbeit der gesamten Mannschaft. "Man kann das nicht nur auf die Abwehr abwälzen. Wir müssen das Zentrum verdichten, aber das ist uns in der zweiten Halbzeit nicht gelungen", sagte der Coach: "Wir waren zu fahrlässig und haben gedacht, 'das werden die Jungs hinten schon meistern'. Nein, wenn wir so kompakt gespielt hätten wie in der ersten Halbzeit, hätte Leverkusen sicher nicht das Spiel spielen können, das sie spielen wollen."