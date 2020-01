Bayern holt Odriozola von Real : Trainer Flick bekommt ersten Wunsch erfüllt

München Hansi Flick bekommt seinen ersten Wunsch erfüllt. Der FC Bayern leiht Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola bis zum Saisonende von Real Madrid aus. Leihgeschäfte halten den Münchnern Optionen für einen womöglich turbulenten Transfersommer offen.

Hasan Salihamidzic legte freundschaftlich den Arm um den neuen Mann für die Münchner Abwehr. Mit der Verpflichtung von Alvaro Odriozola hat der Sportdirektor Trainer Hansi Flick einen großen Winter-Wunsch erfüllt. Der bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehene Rechtsverteidiger präsentierte sich am Mittwoch in München im grauen Anzug, hellem Hemd und weinroter Krawatte schon einmal mit großer Eleganz. Der 24-Jährige konnte es kaum erwarten, am liebsten gleich am Samstag im Heimspiel gegen den FC Schalke das rote Trikot des FC Bayern München anzuziehen.

„Ich will keine Zeit verlieren“, sagte der spanische Nationalspieler, der möglichst schnell das Label „Real-Reservist“ los werden will. Bei den Königlichen kam Odriozola nämlich nicht an Routinier Dani Carvajal vorbei, nur fünf Pflichtspiele bestritt er in dieser Saison für Madrid. „Aber ich habe hart gearbeitet und arbeite hart. Ich denke schon an das Spiel gegen Schalke und würde gerne auflaufen“, sagte Odriozola.