„Entscheidend, was er für die Mannschaft macht“: Neuer und Müller wollen keine Debatte über Riberys Ausraster

Nach dem Ribéry-Ausraster ist der FC Bayern um sportliche Normalität bemüht. Eine Auswirkung auf die Mannschaft befürchtet Manuel Neuer nicht. Er möchte keine Debatte um den Teamkollegen.

Nach der Goldsteak-Affäre um Franck Ribéry soll der Fokus des FC Bayern auf der Jagd nach Titeln und Borussia Dortmund liegen. Kapitän Manuel Neuer sah nach einem trainingsfreien Vormittag „keine Gefahr“, dass sich der Wirbel um den Ausraster des Teamkollegen auf das Starensemble auswirken könne. Er mochte am Montag in Katar „eher über Fußball“ als über das turbulente Wochenende sprechen. „Für mich ist das Entscheidende, was Franck für die Mannschaft macht“, sagte der Nationaltorhüter.

Die gibt es aber trotzdem, dafür waren die von Vereinsseite mit einer „hohen Geldstrafe“ belegten Aussagen des Franzosen zu heftig. Derart „aktuelle Themen oder Ausreißer“ seien natürlich öffentlich immer interessant, räumte Müller schon am Vortag ein. Für das Team sei so etwas aber „nicht relevant“.

„Wir wollen wieder sportliche Themen in den Vordergrund stellen“, erklärte Müller. Die beiden Kapitäne möchten nicht nur im nächsten WM-Gastgeberland vorangehen, sondern auch in der Rückrunde. Auch für sie soll 2019 besser werden als das Vorjahr mit einem „katastrophal gelaufenen“ Sommer, wie Müller nochmal an das historische Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft in Russland erinnerte.