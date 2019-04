Unterstützung für Hannover-Gesellschafter Kind : Auch Uli Hoeneß für Abschaffung der 50+1-Regel

Hannover Hannover-96-Hauptgesellschafter Martin Kind hat im Streit um die 50+1-Regel einen prominenten Unterstützer gewonnen. Auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß ist für eine Abschaffung der Regel.

Hauptgesellschafter Martin Kind von Hannover 96 hat bei seinem Kampf für eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel Unterstützung von Uli Hoeneß bekommen. „Wir beim FC Bayern sehen unter anderem seine Anstrengungen in der Diskussion um 50+1 positiv. Im Grunde vertritt er die gleiche Ansicht wie wir, dass die Bundesliga-Vereine bei einem gewissen Rahmen durch die DFL selbst bestimmen dürfen, wie sie sich Investoren gegenüber öffnen“, schrieb der Präsident des deutschen Meisters in einem Brief zum 75. Geburtstag von Kind, aus dem die „Neue Presse“ (Dienstag) zitiert.